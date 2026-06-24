Keman sanatçısı Laçin Akyol'un katiline Yargıtay'dan onama - Son Dakika
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Keman sanatçısı Laçin Akyol'un katiline Yargıtay'dan onama

Keman sanatçısı Laçin Akyol\'un katiline Yargıtay\'dan onama
24.06.2026 15:50
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Yargıtay, Mersin'de keman sanatçısı Laçin Akyol'a çarparak ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar'a verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Çabalar, denetimli serbestlikle tahliye edildi.

YARGITAY, Mersin'de otomobiliyle keman sanatçısı Laçin Akyol'a (18) çarpıp, ölümüne neden olan sürücü İbrahim Halil Çabalar'a (27) verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası onandı. Tutuklu Çabalar'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine de karar verildi.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak 2025'te Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Laçin Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; İbrahim Halil Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Mart ayında Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında verilen görevsizlik kararının ardından dosya, ağır ceza mahkemesine geldi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık sürücü, 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaya ilişkin istinaf incelemesini tamamlayan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanığın, 'Taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

USUL VE ESAS YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADI

Akyol'un ailesinin avukatı Berkay Boran ve sanık müdafisinin talebi sonrası dosya, Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle onadı. Kararda, "Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemi uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin kararında sanık müdafi ve katılan vekili tarafından öne sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesi sonucunda hukuku aykırılık görülmediğinden oybirliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir" denildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararın onanmasının ardından tutuklu İbrahim Halil Çabalar, cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keman sanatçısı Laçin Akyol'un katiline Yargıtay'dan onama - Son Dakika

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