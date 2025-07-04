KEMANKEŞ 1 Başarıyla Test Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KEMANKEŞ 1 Başarıyla Test Edildi

04.07.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar'ın KEMANKEŞ 1 füzesi, yer hedeflerini başarıyla imha etti. Yüksek teknoloji ile geliştirildi.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi yer hedeflerini başarıyla imha etti.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testte ise yer hedeflerini tam isabetle vurdu.

Gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri'nin koordinesinde kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı.

Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1'in seyir, dalış ve atış kabiliyetleri bir kez daha sınandı. Test kapsamında yer hedefine yönelik atışlar gerçekleştirildi. KEMANKEŞ 1 füzeleri, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde belirlenen yer hedefini tam isabetle imha etti. Testin görüntüleri ise havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA tarafından çekildi.

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen KEMANKEŞ 1, TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran Türk tarihindeki okçulardan alıyor.

Milli SİHA'ların vurucu gücü

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak.

Havada 30 dakikadan fazla kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek.

Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

Baykar, gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini özkaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 15 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Havacılık, Savunma, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEMANKEŞ 1 Başarıyla Test Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:58
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor
Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:36
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:39
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 12:20:36. #7.13#
SON DAKİKA: KEMANKEŞ 1 Başarıyla Test Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.