Kemer\'de Alabalık Üretimi 80 Ton

Güncel

ANTALYA'nın ikinci, Kemer ilçesinin en büyük alabalık üretim çiftliği, yılda 80 ton üretimle bölgedeki birçok otel ve restoran gibi turistik tesisin balık ihtiyacını karşılıyor.

Kemer'de 1991'de yıllık 30 ton kapasiteyle Antalya'nın en büyük alabalık üretim çiftliği olarak Ulupınar Mahallesi'nde açılan işletme 2008 yılında yapılan revizeyle kapasitesini yıllık 80 tona çıkararak, 1,5 milyon yavru alabalık üretimiyle Antalya'da karadaki ikinci en büyük tesis oldu. Kaymakam Ahmet Solmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Canan Otruş ve teknik ekibi birlikte tesisi ziyaret etti. Tesisi gezen Kaymakam Solmaz, işletme sahibi Fevzi Taş'tan bilgi aldı. Kaymakam Solmaz, yüzbinlerce alabalığın nasıl yumurtadan çıktığını hangi evrelerden geçerek, işletmelere satıldığına kadar olan süreci işletmeci Fevzi Taş'tan dinledi. Fevzi Taş, arazisinin tonaj arttırımı için yeterli yeri olduğunu fakat gelen su yetersiz olduğu için 2008 yılında yükselttikleri 80 ton kapasitede sabit kaldıklarını anlattı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, tesisin kapasitesinin yıllık 80 ton olduğunu hatırlatarak, "Bölgenin en fazla tüketim malzemesi olan balık konusunda farklı işletmelerin desteklenmesi, bu tarz üretim çiftlikleriyle sağlanmakta. Biz de bugün Fevzi Taş üreticimizi ziyaret ettik. Kendisinden çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldık. Havuzlarını gezdik. Gerçekten başından beri işletmesini en iyi, sağlıklı şekilde devam ettirdiği için ve bölgede de kapasite olarak karasal anlamda en büyük ikinci kapasiteye sahip olmasından dolayı bu sorumluluğunun farkında olan ve işletmesindeki varlığı iyi bir şekilde devam ettirmeye çalışan bir üreticimiz. Biz de onu hem ziyaret ederek hem de bilgiler alarak çalışmalarıyla ilgili bölgemizdeki bu tarz üretimleri de desteklediğimizi göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Turizmi diğer hizmet dallarıyla bağdaştırmak istediklerini aktaran Kaymakam Ahmet Solmaz, "Üretim de bunların başında gelmekte. Bölgemiz narenciye üretiminde de çok kapasitesi olan bir bölge. Bununla birlikte avokado ve ejder meyvesi gibi hem ekonomik katkısı yüksek hem de nitelikli ürünlerin yetiştirildiği bir bölgedeyiz. Bunun yanında da hayvancılık üzerine çalışmalarımızda en önemli kapasitesi olan balıkçılık. Balıkçılık hususunda da yine üretim çiftliklerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Bölgemize gelen insanların balık tüketimi hususundaki taleplerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TONAJI BÜYÜTMEK İÇİN YERİMİZ VAR AMA SUYUMUZ YETERSİZ'

Alabalık üretim tesisi işletmecisi Fevzi Taş da "1990 yılında bu işletmenin inşaatına başladık. 1991 yılında işletmeye açtık. Açtığımızda Antalya'nın en büyük çiftliğiydi. 30 ton kapasiteyle başladık. Sonra tonaj artırımında bulunduk ve 50 ton oldu. 2008'de tekrar tonaj artırımıyla yıllık kapasitemiz 80 tona çıktı. 1,5 milyon yavru üretimimiz var. Bunu daha da çoğaltabilirdik ama su sıkıntılarından dolayı orada sabitlenmiş gibi öyle devam ediyoruz. Kendimize ait 2- 3 restoranımız var. Ulupınar'daki restoranlar, oteller ve pansiyonlara satışımız oluyor aynı zamanda pazarlara da veriyoruz, halkımız balık yesin diye. Satışını gayet rahatlıkla yapıp sezon bittiğinde de bitiriyoruz. Toplamda satışı yapılan yuvarlak rakam olarak 300 bin civarında. Çocuğu büyütmek nasılsa bu da onun gibi bir şey. Balıktan yumurta çıkartıyorsun, yumurtadan balık oluyor ve sonuna kadar zahmetli bir iş. 3 balık işçimiz var ama onlar ağır işleri yapıyor, tekniğini ve kontrolünü kendimiz sağlıyoruz. 34 yıldır da bu şekilde devam ediyoruz. Allah'tan su gelirse daha da büyütürüz yerimiz çok. Yerimiz var da suyumuz yok" dedi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN - ANTALYA