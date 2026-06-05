Kemer'de Denizkızı Etkinliğiyle Çevre Temizliği - Son Dakika
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Kemer'de Denizkızı Etkinliğiyle Çevre Temizliği

05.06.2026 16:54
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Kemer'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde özel kostümlü denizkızları su altı temizliği yaptı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında özel kostümlü 4 denizkızı, su altı temizliği yapıp, deniz çayırı dikti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda düzenlenen etkinliğe; Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkan Ergen, STK temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve turistik tesislerin temsilcileri katıldı. Su altı fotoğrafçısı Adnan Büyük etkinlik kapsamında özel kostümlü 4 denizkızı, eşliğinde dalış yaptı. Denizkızları dip temizliği yapıp, su altına deniz çayırı dikti. Denizden çıkarılan atıklar daha sonra etkinlik alanında sergilendi. Etkinliğe katılanlar denizkızları ile fotoğraf çektirdi. Deniz dibi temizliği sırasında flyboard gösterisi de yapıldı.

ÇEVRE DEDEKTİFİ KEREM

Etkinlikte, Kemer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çevre bilincinin artırılması amacıyla başlattığı 'Kemer'in çevre dedektifi Kerem' de yer aldı. Kemer'in çevre dedektifi maskot Kerem, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

VALİ ŞAHİN CANLI YAYINDA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, etkinlikler kapsamında Antalya'nın tüm ilçelerine aynı anda canlı yayınla bağlanarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Vali Şahin, Dünya Çevre Günü dolayısıyla ilçelerde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aktardı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmada, çevreyle ilgili bilinçlendirme çalışmalarının neticesinde geri dönüşüm ürünlerini ortaya çıkarabildiklerini söyledi. Çevre duyarlılığını yaşam kültürü haline getirmenin önemine dikkat çeken Kaymakam Solmaz, "Özellikle genç nesillere yönelik çevre duyarlılığını artırabilmeliyiz. Bunu bir çöpten ibaret olarak görmeyin. Çevre duyarlılığı demek vicdan muhasebesi ve çevrede yaşayan tüm canlıları korumak demektir. Bu duyarlılık içerisinde özellikle öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KEMER, PİLOT BÖLGESİ OLDU

Kemer'in 'pilot bölge' olarak ilan edildiğine de değinen Kaymakam Solmaz, "Tekirova açıklarında yer alan Üç Adalar'ı yakın zamanda koruma altına alacağız. Bu ileriye dönük Kemer'deki en büyük adımlardan biri olacak. Hayalet ağlardan başlayarak deniz çayırlarının korunması ve yeniden ekilmesine kadar çok sayıda faaliyet yapacağız. Bunu geleceğin mirasını korumak için yapacağız" diye konuştu.

Başkan Necati Topaloğlu da Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' sözünü hatırlatarak, "Antalya'nın da en güzel ilçesi Kemer'dir. İnanılmaz bir doğa güzelliğimiz ve uzun sahillerimiz var. Mavi bayraklı plajlarımız var. Ama dikkat edeceğimiz nokta çevre temizliği. Çevre bilincini anaokullarından başlayarak devam ettirirsek daha başarılı oluruz. Hep birlikte olursak bu işin içinden çıkarız. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak istiyorsak kurallara uymak zorundayız" dedi. Etkinlikte, öğrencilerin ve turistik tesislerin atık malzemelerle geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı sanatsal çalışmalar da sergilendi. Katılımcılar, sergi alanını gezerek çalışmaları inceledi.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kemer'de Denizkızı Etkinliğiyle Çevre Temizliği - Son Dakika

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