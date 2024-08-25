Kemer\'de Kuvvetli Fırtına: Şezlonglar Suya Düştü, Şemsiyeler Uçtu

Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kısa süreli etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu.

İlçede kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı. Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

Olay anı, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor.