Kemer'de Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Kemer'de Zafer Bayramı Coşkusu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katıldığı Fener Alayı düzenlendi. Kutlamada Necati ve Saykolar grubu sahne aldı. Kemer Belediyesi Gençlik Bando ve Orkestrası da sevilen eserleri seslendirdi. Kutlamalarda sünnet şöleni düzenlendi ve 97 çocuk sünnet oldu. Başkan Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

31.08.2024 12:34
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1)KEMER'DE ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce vatandaşın katıldığı Fener Alayı düzenlendi. Kutlamada Necati ve Saykolar grubu sahne aldı.

Kemer Belediyesi önünden başlayan fener alayına, Kaymakam Ahmet Solmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fener alayına katılan vatandaşlar, Liman Caddesi'nden Kemer Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Fener alayındakiler ellerindeki meşale ile Türk bayraklarını sallayarak kutlama coşkusu yaşadı.

Kutlamalarda Kemer Belediyesi Gençlik Bando ve Orkestrası Şef Furkan Üstündağ eşliğinde sevilen eserleri seslendirdi. İlçedeki yerli, yabancı tatilciler de kutlama etkinliklerine katıldı. Kutlamalarda Kemer Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Sünnet olan 97 çocuk sahneye çıkarak Kaymakam Solmaz, Başkan Topaloğlu ve meclis üyeleri ile hatıra fotoğraf çektirdi.

Kutlamalarda Necati ve Saykolar grubu sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere gelenler şarkılara eşlik edip, cep telefonlarının ışıklarını açıp kapatması renkli görüntüler oluşturdu. Başkan Topaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: DHA

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