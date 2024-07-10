Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası\'nda başarılı olan Sude Akan\'a hediye çeki verdi

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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Sude Akan'a hediye çeki verdi.

Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 40 kiloda üçüncü olan Göynük Ortaokulu Öğrencisi ve 07 Kemer GS Kulübü sporcusu Sude Akan, İlçe Gençlik Spor Müdürü Raziye Saka ve antrenörü Zehra Aslan ile Kaymakam Solmaz'ı ziyaret etti.

Başarılarının devamını dileyen Solmaz, Akan'a başarılarından dolayı hediye çeki verdi.

Solmaz, 20-21 Temmuz tarihlerinde Kocaeli'nde gerçekleştirilecek olan "Yıldızlar Judo Avrupa Şampiyonası"nda Türkiye'yi ve Kemer'i temsil edecek Akan'a başarılar diledi.