Kenan A., Kağıthane'de eski sevgilisi ve onun erkek arkadaşını ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kenan A., Kağıthane'de eski sevgilisi ve onun erkek arkadaşını ağır yaraladı, tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de 5 Ağustos'ta çıkan tartışmada Kenan A., eski sevgilisi Sibel A. ile Erkan K.'yi silahla ağır yaraladı ve tutuklandı. İfadesinde Erkan K.'nin kılıca benzeyen bir nesneyle üzerine geldiğini, ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğini, Sibel A.'ya ateş etmediğini söyledi.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – KAĞITHANE'de Kenan A. (44), çıkan tartışmada eski sevgilisi Sibel A. (45) ile onun erkek arkadaşı Erkan K.'yi (37) silahla vurarak ağır yaraladı. Tutuklanan Kenan A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kenan A.'nın ifadesinde "Erkan telefonla beni arayarak 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' diyerek yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Elindeki kılıca benzeyen nesneyle üzerime gelmeye devam edince ben de Erkan'ın ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sibel A. ile erkek arkadaşı Erkan K., sokakta yürüdükleri sırada kadının eski erkek arkadaşı Kenan A. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabancasını çeken Kenan A., Sibel A. ile Erkan K.'ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sibel A. ile Erkan K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel A. ile Erkan K.'nin hayati tehlikelerini atlattıkları öğrenildi.

SİLAHIYLA YAKALANDI TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motosikletli polis ekipleri, Kenan A.'yı olayda kullandığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla yakaladı. Yapılan incelemede Kenan A.'nın 'Tehdit' suçundan 3, Sibel A.'nın 20, Erkan K.'nin ise 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan A., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında tartışma çıktığı, Kenan A.'nın tabancayla ateş ettiği ve çevredekilerin panik yaşadığı anlar yer alıyor. Bir diğer görüntüde ise bağırma anlarının yanı sıra, silah sesleri duyulurken, yaralıların yerde yattığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

'ŞİKAYETİNİ GERİ ALSIN YOKSA BU İŞİN SONU İYİ OLMAZ'

Kenan A.'nın emniyette verdiği ifadede, "Sibel A. benim eski kız arkadaşım olur uyuşturucu kullanması sebebiyle ayrıldık. Sibel A. daha önce benim özel görüntülerimi sanal medyada yaydığı için aramızda devam eden mahkeme vardır. Yaklaşık 7-8 ay önce evimden hırsızlık yaptığı ve eşyalarıma zarar verdiği için de aramızda devam eden mahkeme vardır. Yine Sibel A. motosikletime zarar vermiştir. Tüm bu konuların davası devam etmekte olup Sibel A. ve Erkan K. bana kin güderek çevremdeki insanlara 'Şikayetini geri alsın yoksa bu işin sonu iyi olmaz' şeklinde söylemlerle haber gönderirler. Sibel ve Erkan daha önce bana hitaben 'Seni internet sitelerinde ünlü yapacağız senin daha iyi günlerin' diyerek beni tehdit ettiler. Aramızda bu konulardan mütevellit husumet devam etmekteydi. Sibel A.'ya karşı yaklaşık 5-6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım" dediği öğrenildi.

'SENİN KAFANI KESECEĞİM' TEHDİDİ

Kenan A., ifadesinin devamında, "4 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında markete gittim. Burada Erkan ile karşılaştım durup bana bakarak gülmesi ve değişik yüz ifadesi sebebiyle Erkan'a 'Neden böyle yapıyorsun bak böyle yapma' şeklinde kendisini uyardım. Burada aramızda kısa bir konuşma geçti herhangi bir olay olmadı. Ben Erkan'a hakkımı mahkemede aradığımı söyledim. Daha sonra buradan çıkıp motosikletime binip evime gittim. İlk telefonu açtığımda bana hitaben 'Neredesin sen' demesi ve küfür etmesi üzerine telefonu kapattım. Üzerine tekrar aradı ve bana hitaben 'Neredesin sen' diyerek tekrar küfür etti. Kendisine 'Evdeyim oğlum' demem üzerine 'Bekle geliyorum senin o kafanı keseceğim' dedi. Yarım saat geçmeden kapının önüne geldi. Ben aşağıya inmedim. Erkan aşağıda 'İnsene aşağı senin o kafanı keseceğim öldüreceğim seni' şeklinde hakaret içerikli sözlerle bağırıyordu. Sibel'i bu aşamada görmedim. Daha sonra konuşmak için aşağı indim. Aşağı inerken Sibel A.'nın sesini duydum" ifadelerini kullandı.

'KILICA BENZEYEN NEYSEYLE ÜZERİME GELDİ'

Kenan A.'nın ifadesinin sonunda, "Ben aşağı indiğimde Erkan K. belinden kılıca benzeyen iki tarafı keskin bir nesneyi çıkararak bana doğru gelmeye başladı. Sibel, Erkan'ı tişörtünden tutuyordu bu sırada tişört yırtıldı ve Erkan Sibel'in elinden kurtulup üzerime gelmeye başladı. Ben 'Gelme bak kötü olacak' dedim. Gelmeye devam etti daha sonra ben uyarı amaçlı havaya 1 el ateş ettim. Erkan, elindeki kılıca benzeyen nesneyle üzerime gelmeye devam edince ben de Erkan'ın ayağını hedef alarak 3 el ateş ettiğimi hatırlıyorum. Ben Sibel A.'ya kesinlikle ateş etmedim. Sibel'in nasıl yaralandığını bilmiyorum. Erkan'ın ayağına ateş ettikten sonra eve çıkıp ambulans ve ekip çağırdım" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Kağıthane3. SayfaAğustosGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Emeklilere ek zam mı geliyor Bütçedeki yüzde 66’lık detay heyecan yarattı Emeklilere ek zam mı geliyor? Bütçedeki yüzde 66'lık detay heyecan yarattı
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Ayrılık acısına dayanamadı Alkol alıp ırmağa atladı Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek Süre uzatıldı Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
10:00
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:09
NATO sınırında hareketlilik Rusya tankları yığmaya başladı
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı
09:09
Dev maç öncesi olağanüstü karar Galatasaray’ı ordu koruyacak
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:09:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Kenan A., Kağıthane'de eski sevgilisi ve onun erkek arkadaşını ağır yaraladı, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei