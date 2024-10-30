Kene Araştırması Tokat'ta Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kene Araştırması Tokat'ta Devam Ediyor

Kene Araştırması Tokat\'ta Devam Ediyor

TOGÜ ve Japon araştırmacılar, kene türleri ve patojenleri üzerine saha çalışması yaptı.

30.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğretim üyeleri ile Japon araştırmacıların keneyle ilgili saha çalışması yaptıkları bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon araştırmacılar ile TOGÜ araştırmacılarının yer aldığı kene araştırmalarının ikinci saha çalışması tamamlandı.

Saha araştırmaları, Japonya'nın JICA (Japan International Cooperation Agency) ve AMED (Japan Agency for Medical Research and Development) kurumları tarafından desteklenen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı'nın paydaş olarak yer aldığı "One Health Approach to Control of Neglected Tropical Diseases with Special Attention On Sand Fly and Mosquito Borne İnfections (SATREPS)" adlı proje kapsamında düzenlendi.

Çalışma, Sivas ve Tokat illerinin faunasının tespiti, kene türlerinin dağılım haritasının oluşturulması ve dağılımın iklimsel veriler kullanılarak değerlendirilmesi, olası kene kaynaklı patojenlerin saptanması amacıyla yapıldı.

Proje kapsamında saha çalışmalarına, Tokyo Üniversitesinden Dr. Kyoko Sawabe ve Dr. Yuki Shoshi, Japon Ormancılık ve Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Dr. Kandai Doi, TOGÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Aykur, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Berkel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eray Şimşek, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Doç. Dr. Bekir Çelebi, Dr. Umut Berberoğlu ve Dr. Elif Bulut ile Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Güray Şimşek katıldı.

Saha çalışması kapsamında Tokat ve Sivas illerinden belirlenen bölgelerden kene örneklerinin tür teşhisleri Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Parazitoloji Laboratuvarında yapılarak çalışma tamamlandı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Çevre, tokat, Japon, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene Araştırması Tokat'ta Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:40 Japonya’da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti Japonya'da uygunsuz kıyafetlerle seçim çalışması yürüten kadınlar tepki çekti
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 17:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kene Araştırması Tokat'ta Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.