 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezinde, 'kentsel tasarım projesi' çerçevesinde başlatılan inşaat çalışmaları hızla yükseliyor. Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, köy evlerinden sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor.

19.12.2023 - 14:51,
Abone Ol

Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezinde, 'kentsel tasarım projesi' çerçevesinde başlatılan inşaat çalışmaları hızla yükseliyor.

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, köy evlerinden sosyal tesislere tüm alanlarda çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor.

Proje çerçevesinde Azerbaycan Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi arkası ve Valilik karşısında kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nın kesiştiği 'U' parsel adı verilen alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ederken bölgeye toplam binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılarak Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı eski canlılığına kavuşturulacak.

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında sahada yürütülen çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sürdürülen Kentsel Tasarım Projesi kapsamında alanda yürütülen inşa çalışmaları hız kazandı. Azerbaycan Devleti tarafından Hayrullah Mahallesi'nde hayata geçirilen bin bağımsız bölümlük Azerbaycan Mahallesi'nin inşası hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesinin arkasında bulunan eski üniversite yerleşkesinde yıkım çalışmaları tamamlanmak üzere. Hükümet Bulvarı'nda Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da hummalı bir şekilde ilerliyor. Müftülük Meydanı, Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı'nın kesiştiği U parsel olarak tabir ettiğimiz alanda da kentsel tasarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu alanda toplam binin üzerinde bağımsız bölüm inşa edilecek. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında şehir merkezimize ise 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak. Etaplar halinde sürdürülen çalışmalar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Peyzajı ve mimarisiyle şehrimize değer katacak çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Azerbaycan, Valilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:00:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kentsel tasarım projesinde etaplar hızla ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement