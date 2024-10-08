Kenya'da 1 Milyon Kişi Gıda Güvensizliği Yaşıyor

Güncel

NAİROBİ, 8 Ekim (Xinhua) -- Kenya'da en az 1 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve insani yardıma muhtaç bulunduğu bildirildi.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi'nin Pazartesi günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de açıkladığı raporda söz konusu kişilerin, ülkedeki 47 bölgenin kurak ve yarı kurak olarak sınıflandırılan 23'ünde yer aldığı belirtildi.

Merkez, akut yetersiz beslenme yüzünden tedaviye ihtiyaç duyan 6-59 aylık çocukların sayısının, Şubat ayında 847.932 iken Ağustos ayında 760.488'e düştüğünü tespit etti.

Öte yandan akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye gerek duyan gebe ve emziren kadın sayısı da 112.401'e ulaştı.

Merkez, ailelerin çoğu zaman sağlıklı beslenmeden vazgeçme ve büyüme geriliğiyle ilişkili kronik zorluklarla karşı karşıya kalma pahasına, masraflarını karşılayabilmek için yetiştirdikleri tarım ürünlerini tüketmek yerine sattıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) Temmuz ayındaki raporuna göre Afrika Boynuzu bölgesinde 66,7 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

Bu kişilerin 39,1 milyonu Cibuti, Kenya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Uganda gibi IGAD üye ülkelerinde bulunuyor.