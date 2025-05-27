Kenya'dan Fas'a Büyükelçilik ve Destek - Son Dakika
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Kenya'dan Fas'a Büyükelçilik ve Destek

27.05.2025 19:26
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Kenya, Rabat'ta büyükelçilik açarak Batı Sahra'da Fas'ın özerklik planına destek verdi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta ilk kez açtığı büyükelçiliği ile bu ülkeyle ikili ilişkileri yeni bir düzeye taşıyan Kenya, Batı Sahra konusunda Fas'ın özerklik planına desteğini açıkladı.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Rabat'ta bir araya gelerek ülkesinin Fas'taki ilk büyükelçiliğini resmen açtı.

Büyükelçilik açılışının ardından gerçekleşen görüşmede taraflar, Batı Sahra meselesine ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Mudavadi, Fas'ın özerklik teklifinin Batı Sahra anlaşmazlığına yönelik "tek inandırıcı ve gerçekçi çözüm" olduğunu belirterek, bu adımın Kenya'nın "yeni dış politika anlayışıyla" uyumlu olduğunu söyledi.

Görüşmelerde ayrıca konut ve kentsel kalkınma, gençlik, diplomatik eğitim, ticaret teşviki ve kamu hizmeti kapasitesinin geliştirilmesi alanlarında beş mutabakat zaptı imzalandı.

Buna göre, Rabat, Kenya'ya fosfat ve gübre ihracatını hızlandırmayı kabul ederken; Nairobi de buna karşılık çay, kahve ve sebze-meyve ihracatını artırarak ticaret dengesini sağlamayı hedefliyor.

Batı Sahra sorunu

Batı Sahra, eski bir İspanyol sömürgesi olup, uzun süredir Fas, Cezayir ve ayrılıkçı Polisario Cephesi arasında çözülemeyen bir anlaşmazlık konusu olarak öne çıkıyor.

1976'da Polisario Cephesi, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin (SADR) bağımsızlığını ilan etti. Fas, 2007'de bölgeye genişletilmiş özerklik önerirken, Cezayir destekli Polisario bu toprakların statüsünün referandumla belirlenmesini istiyor.

1991'de BM arabuluculuğunda ateşkes sağlansa da Batı Sahra'nın nihai statüsüne ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilemedi.

Kenya, 2005 yılında SADR'ı tanıyarak, Polisario Cephesi'nin tarafında yer almıştı. SADR ise 2014 yılında Nairobi'de büyükelçilik açmıştı.

Ancak Kenya Devlet Başkanı William Ruto hükümeti, göreve gelmesinin ardından Fas ile ilişkileri güçlendirmeye yöneldi; ticaret, kalkınma ve bölgesel nüfuz konularını öncelik haline getirdi.

Kenya ayrıca, Fas'ın karayla çevrili Sahel ülkelerine Atlantik limanları üzerinden küresel ticaret yollarına erişim sağlamayı amaçlayan girişimini de destekliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'dan Fas'a Büyükelçilik ve Destek - Son Dakika

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