Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalefetten 4 ismi kabineye atadı - Son Dakika
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Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalefetten 4 ismi kabineye atadı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümet karşıtı gösteriler sonrası kurduğu yeni kabineye muhalefetten 4 isim atadı. Yeni kabinede Finans Bakanı, Enerji ve Petrol Bakanı, Madencilik ve Mavi Ekonomi Bakanı, Kooperatifler ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Bakanı görevlerine getirildi. Ruto ayrıca, gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması ve suçlamaların geri çekilmesi talimatı verdi. Hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan gösterilere polisin müdahalesi sonucunda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti. Ruto, 11 Temmuz'da kabineyi feshederek tüm kabine üyelerini görevden almıştı.

24.07.2024 19:31
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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümet karşıtı gösteriler sonrası kurduğu yeni kabineye muhalefetten 4 isim atadı.

Kenya basınındaki habere göre, yeni kabinede John Mbadi Finans Bakanı, James Opiyo Wandayi Enerji ve Petrol Bakanı, Hassan Ali Joho Madencilik ve Mavi Ekonomi Bakanı, Wycliffe Oparanya ise Kooperatifler ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Bakanı oldu.

Öte yandan Ruto, gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması ve suçlamaların geri çekilmesi talimatı verdi.

Kenya'da 18 Haziran'dan bu yana hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Ruto, 11 Temmuz'da, kabineyi feshederek aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalefetten 4 ismi kabineye atadı - Son Dakika

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