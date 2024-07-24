Kenya Devlet Başkanı Ruto, muhalefetten 4 ismi kabineye atadı

Güncel

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümet karşıtı gösteriler sonrası kurduğu yeni kabineye muhalefetten 4 isim atadı.

Kenya basınındaki habere göre, yeni kabinede John Mbadi Finans Bakanı, James Opiyo Wandayi Enerji ve Petrol Bakanı, Hassan Ali Joho Madencilik ve Mavi Ekonomi Bakanı, Wycliffe Oparanya ise Kooperatifler ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Bakanı oldu.

Öte yandan Ruto, gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması ve suçlamaların geri çekilmesi talimatı verdi.

Kenya'da 18 Haziran'dan bu yana hükümetin vergi düzenlemesine karşı yapılan gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Ruto, 11 Temmuz'da, kabineyi feshederek aynı zamanda Dışişleri Bakanı da olan Başbakan haricindeki tüm kabine üyelerini görevden aldığını duyurmuştu.