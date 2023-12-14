Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı

Kenya hükümetinin, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladığı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileriyle mücadele etmek için 430 milyon dolarlık bütçenin onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu bütçeyle yerel elektrik kesintilerinin ülke genelini etkilememesi için elektrik altyapısının geliştirilmesi ve yeni hatlar kurulması dahil, farklı alanlarda adımlar atılacağı aktarıldı.

Kenya'da, sonuncusu 10 Aralık Pazar günü olmak üzere, son 3 ayda tüm ülkeyi etkileyen 3 elektrik kesintisi meydana geldi.