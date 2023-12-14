 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı

Kenya hükümeti, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı. Bütçe, elektrik altyapısının geliştirilmesi ve yeni hatlar kurulması gibi adımların atılmasını sağlayacak.

Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı
14.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
Abone Ol

Kenya hükümetinin, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladığı bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileriyle mücadele etmek için 430 milyon dolarlık bütçenin onaylandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu bütçeyle yerel elektrik kesintilerinin ülke genelini etkilememesi için elektrik altyapısının geliştirilmesi ve yeni hatlar kurulması dahil, farklı alanlarda adımlar atılacağı aktarıldı.

Kenya'da, sonuncusu 10 Aralık Pazar günü olmak üzere, son 3 ayda tüm ülkeyi etkileyen 3 elektrik kesintisi meydana geldi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kenya, Enerji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı - Son Dakika


12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı

Son Dakika
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:47 Seyir halindeki otomobilin üzerime, kamyonla taşınan yüzme havuzu düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kenya, elektrik kesintilerini önlemek için 430 milyon dolarlık bütçeyi onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement