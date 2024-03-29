Kenya'nın Somali sınırında Eş-Şebab saldırısında 7 sivil öldü

Özbekistan'da Güvenlik Önlemleri Sıkılaştırılacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İçişleri Bakanlığı ve Milli Muhafız Ordusu yetkilileriyle bir toplantı düzenleyerek, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını kararlaştırdı. Alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, parklar ve pazar yerleri gibi toplu alanlarda güvenliğin sağlanması için kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları ve ticari kuruluşlar arasında işbirliği yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Milli Muhafız Ordusu Komutanlığı, terör saldırıları ve diğer olağanüstü olayların önlenmesi için etkili tedbirler alacak.