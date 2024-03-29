Kenya'nın Somali sınırında Eş-Şebab saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Kenya'nın Somali sınırında Eş-Şebab saldırısında 7 sivil öldü

Kenya'nın Somali sınırında terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayanlar bölgedeki tüccarlardı ve saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyeleri Somali'ye kaçtı. Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede Somali'ye destek verirken, örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

29.03.2024 22:47  Güncelleme: 22:50
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Kenya'nın Somali sınırında terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Garissa Polis Müdürü John Samburumo, basına yaptığı açıklamada, Kenya'nın sınır kasabası Dhobley'de Eş-Şebab üyeleri tarafından silahlı saldırı yapıldığı bilgisini paylaştı.

Samburumo, Eş-Şebab tarafından Somali sınırında yapılan saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kişilerin bölgedeki tüccarlar olduğunu ifade eden Samburumo, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Samburumo, saldırıyı gerçekleştiren örgüt üyelerinin Somali'ye kaçtığını anlattı.

Kenya, Eş-Şebab ile mücadelede 2011'den beri Somali'ye destek verirken, örgüt ise Kenya'da saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kenya'nın Somali sınırında Eş-Şebab saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika

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