Kenya ve Etiyopya liderleri toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlı olduklarını açıkladı - Son Dakika
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Kenya ve Etiyopya liderleri toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlı olduklarını açıkladı

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Nairobi'de gerçekleşen toplantıda Afrika ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesine ilişkin bağlılığın teyit edildiğini açıkladı. Liderler, ticaret, tarım, balıkçılık, ulaşım, turizm ve sağlık alanlarında işbirliği yapmayı ve ticareti artırmayı konuştu.

28.02.2024 20:31  Güncelleme: 20:35
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Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kıta ülkelerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağlı olduklarını açıkladı.

Ahmed, Kenya ziyaretinde Devlet Başkanı Kenyatta'yla Nairobi'de bir araya geldi.

İki lider yaptıkları ortak açıklamada, toplantıda Afrika ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesine ilişkin bağlılığın teyit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, liderlerin ticaret, tarım, balıkçılık, ulaşım, turizm ve sağlık alanlarındaki işbirliğini konuştuğu ve ticaretin artırılması için atılacak adımları tartıştığı aktarıldı.

Etiyopya'nın Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la yaptığı kıyı mutabakatı sonrası bölge ülkeleri arasında gerginlik baş göstermişti.

Somali'ye sınır olan Kenya ve Etiyopya, aynı zamanda topraklarında milyonlarca Somali kökenli vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

Ahmed, 2018'den bu yana ilk kez Kenya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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