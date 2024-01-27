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Kepez'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Kepez'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 6 Gözaltı

Kepez ilçesinde yurtdışından getirdikleri pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytinyağı üretip piyasaya süren 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı, 80 litre pamuk yağı ve 1500 plastik bidon ele geçirildi.

27.01.2024 - 10:39,
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Kepez ilçesinde yurtdışından getirdikleri pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytinyağı üretip piyasaya süren 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde 6 şüpheli şahsın, gümrük işlemine tabi tutmaksızın yurtdışından getirmiş oldukları pamuk ve soya yağlarını ikametlerinin deposunda sakladıkları, bu yağların içerisine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytin yağı üreterek piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 3,5 ton sahte zeytinyağı, 80 litre pamuk yağı ve 1500 plastik bidon ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara verilmeden devam edileceği belirtildi.

Kepez\'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 6 Gözaltı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kepez'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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