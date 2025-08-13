Kerbela'da Erbain Törenleri Devam Ediyor

Irak'ın Kerbela kentinde Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edilmesinin 40. gününün yıl dönümü olan "Erbain" törenleri hazırlıkları sürüyor.

Erbain yürüyüşü, bu yıl 50 dereceyi zorlayan sıcak havaya ve yoğun elektrik kesintilerine rağmen yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor. Gönüllülerin Kerbela'ya giden yollarda kurduğu ikram çadırlarında sunulan içecek ve yiyecek yardımları, ziyaretçilerin yolculuğunu kolaylaştırıyor.

İstanbul'dan geldiklerini belirten Berat Atabey de 7 yıldır Kerbela'da Erbain törenlerine katıldıklarını söyledi.

"İmam Hüseyin ziyaretçilerine elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz." diyen Atabey, "Şerbet, kek, muz ve su gibi elimizden ne geliyorsa yardım ediyoruz. Bu yaptığımız bütün hizmetler İmam Hüseyin içindir." ifadelerini kullandı.

Ebelfezl Demirtaş da "Kerbela'da İmam Hüseyin aşıklarına ihsan vermekteyiz. Bu ihsan çadırını nesillerden nesillere devam ettirmeyi düşünüyoruz. Allah bizleri İmam Hüseyin'in yolundan ayırmasın." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Necef Başkonsolosluğu tarafından da Erbain ziyaretçileri için hayır çadırı kuruldu.

Kerbela'daki Erbain törenlerine ülke içinden ve dışından yüz binlerce ziyaretçi katılıyor.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor.

Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonra yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor.