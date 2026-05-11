Kerem İçin Umut Seferberliği

11.05.2026 15:31
Ağrı'da SMA hastası Kerem için başlatılan kampanyada destek seferberliği sürüyor, hedef %21 toplandı.

AĞRI'da 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 2,5 yaşındaki Kerem Beritan Özcan'ın tedavisine destek sağlamak amacıyla kamu kurumları, akademisyenler ve basın mensupları seferber oldu. Valilik onayıyla düzenlenen kampanyada tedavi masrafının yüzde 20'si toplanan Kerem için daha geniş kitlelere ulaşılması amacıyla komisyon kuruldu.

Ağrı'da yaşayan Barika-Cemal Özcan ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Kerem Beritan Özcan'a 20 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavisi için Valilik onaylı kampanya başlatılan Kerem Beritan'a Ağrı'daki kamu kurumları, akademisyen ve basın mensupları destek verdi. Gerekli tedavi parasının karşılanmasına destek amacıyla düzenlenen toplantıya Ağrı Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İbrahim Çeçen Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan, okul müdürleri ile kentte görev yapan çok sayıda basın mensubu katıldı.

'BU MESELE ARTIK HEPİMİZİN MESELESİDİR'

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Kökrek, kurumlarında görev yapan engelli personel Cemal Özcan'ın oğlu Kerem'in yaşam mücadelesine destek olmak istediklerini söyledi. Kökrek, "Bugün burada bir fikir alışverişi yapmak, bir yol haritası belirlemek için bir araya geldik. Bizim personelimiz olan Cemal Özcan'ın oğlu SMA hastası. Her ne kadar Milli Eğitim camiasında görev yapan bir personelimizin evladı olsa da bu mesele artık hepimizin meselesidir. Bu konuda siz değerli basın mensuplarımızın desteğine ihtiyacımız var. Çünkü bazen bir çocuğun hayatına umut olmak için sadece bir haber, bir çağrı, bir farkındalık yeterli olabiliyor. Belki birbirimizin derdine derman oluruz diye bugün burada toplandık. İnşallah Kerem evladımız için hep birlikte güzel bir sonuç alırız" diye konuştu.

HERKES ELİNİ TAŞININ ALTINA KOYMALIDIR

Ağrı'da Kerem için yeterli toplumsal farkındalığın oluşmadığını belirten Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Akif Arslan, SMA tedavisinin Türkiye'de yapılamadığını, yurt dışında uygulanabilen tedavi için yaklaşık 86 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Arslan, "Herkes elini taşının altına koymalıdır. Aslında mesele rakamların büyüklüğü değil, birlik olabilmek. Ağrı'nın bu yavrumuza sahip çıkması gerekiyor. Birçok şehir kendi çocuğuna sahip çıkıyor. Biz de Kerem için bir kamuoyu oluşturmak zorundayız" dedi.

KEREM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ERİYİP GİDİYOR

Barika Özcan, oğlunun gözlerinin önünde eridiğini belirterek gözyaşları içinde yardım istedi.

Yaklaşık 35 gün hastanede kaldıklarını anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Ben Kerem'in annesiyim. Çaresiz bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Allah rızası için artık Kerem'in sesini duyun. Kerem günbegün gözümün önünde eriyip gidiyor. Her kan alınışında vücudu mosmor oluyor, benim de yüreğim parçalanıyor. Ben evladıma yetişemiyorum. Ne olur sesimize ses olun."

KAMPANYADA HEDEFİN YÜZDE 21'İ TOPLANDI

Valilik onayıyla başlatılan kampanyada şimdiye kadar hedeflenen yaklaşık 86 milyon liranın yalnızca yüzde 21'inin toplanabildiği öğrenildi.

Toplantının sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında; Prof. Dr. Akif Arslan, okul müdürleri ve basın mensuplarından oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonun, Kerem Beritan Özcan'ın tedavi sürecine destek amacıyla farkındalık çalışmaları yürütmesi ve yardım kampanyasının daha geniş kitlelere ulaştırılması için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

