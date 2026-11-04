Kerkük'te 63 yaşındaki saat ustası, yarım asırdır antika saatlere hayat veriyor - Son Dakika
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Kerkük'te 63 yaşındaki saat ustası, yarım asırdır antika saatlere hayat veriyor

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Kerkük\'te 63 yaşındaki saat ustası, yarım asırdır antika saatlere hayat veriyor
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Kerkük\'te 63 yaşındaki saat ustası, yarım asırdır antika saatlere hayat veriyor
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Kerkük'te 63 yaşındaki saat ustası Cuma Saatçi, çocuk yaşta çırak olarak başladığı mesleğinde 50 yılı geride bıraktı. Hamra Caddesi'ndeki dükkanında antika saatleri tamir eden Saatçi, mesleğini oğlu dahil yanında çalışanlara öğretiyor.

Irak'ın Kerkük kentinde yarım asırdır antika saatlere yeniden hayat veren 63 yaşındaki saat ustası, bilgi ve tecrübesini gelecek nesillere aktarıyor.

Kerkük'ün kent merkezindeki Hamra Caddesi'ndeki mütevazı dükkanında antika duvar, masa, kol ya da cep saatlerini titiz emek ve dokunuşla tamir eden 63 yaşındaki Cuma Saatçi, değişen teknolojiye rağmen mesleğini icra etmeyi sürdürüyor.

Saatçi, çocuk yaşlarda çırak olarak başladığı mesleğinde 50 yılı geride bıraktı.

Kimi zaman bozuk bir saati tamir eden Saatçi, kimi zaman da yıllardır kullanılmakta olan bir saati ilk günkü görünümüne kavuşturuyor.

Ülke sınırlarını aşan mesleki tecrübe

AA muhabirine konuşan Saatçi, mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başladığını, zamanla bu işe gönülden bağlandığını ve bırakamadığını söyledi.

Geçmiş yıllarda yaşanan işgal, savaş ve mezhep çatışmaları nedeniyle Irak'tan ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Saatçi, Türkiye'ye ve Norveç'e gittiğini, mesleğini bu ülkelerde de sürdürdüğünü ifade etti.

Saatçi, sadece Kerkük'te değil dünya genelinde de bu mesleği sürdürenlerin sayısının oldukça az olduğunu, bununla birlikte antika saatlere hala rağbet edildiğini söyledi.

Müzeyi andıran dükkan

Dükkana gelenlerin adeta bir müzedelermiş gibi saatleri incelediklerini ve sosyal medya içeriği hazırladıklarını anlatan Saatçi, sadece ziyaret için bile dükkanına gelinmesinden hoşnut olduğunu vurguladı.

Saatçi, "Dükkanda en çok 1950'li yıllar ve sonrası üretilen saatler bulunuyor. Antika saatlerin yanı sıra cep, kol ve el saatlerinin tamirini ve satışını yapıyoruz. Burada insanların zaman yolculuğuna çıkması bile hoşuma gidiyor." dedi.

Yıllar içinde değişen teknoloji

Saat teknolojisinin yıllar içinde büyük değişim geçirdiğine işaret eden Saatçi, kurmalı saatleri otomatik saatlerin takip ettiğini; 1960'lı yılların sonlarına doğru da dijital saatlerin piyasaya çıktığını ve kendisinin bu değişime tanıklık ettiğini dile getirdi.

"Yarım asırdır bu değişim ve gelişimle birlikte yaşıyorum. Antika saatlerin tamiri ve satışı beni on yıllar öncesine götürüyor." diyen Saatçi, antika saatlere ilgi gösterilmesi ve değer verilmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Tamir için yurt dışından getirilen saatler

Saatçi, müşterilerinin sadece Kerkük'le sınırlı olmadığını, yurt dışından bile tamir için antika saatlerin getirildiğini belirtti.

Kerküklü saat ustası, mesleğini ilk günkü heyecan, sevgi ve titizlikle sürdürdüğünü vurguladı.

Mesleğini gençlere aktarıyor

Saat tamirciliğinin gerçekten güzel bir meslek olmakla birlikte herkesin yapabileceği bir iş olmadığını söyleyen Saatçi, bu alanda yetişmiş usta sayısının giderek azaldığını belirtti.

Saatçi, bu eksikliği daha çok yurt dışında iken fark ettiğini ve mesleğini yaşatmak istediğini söyledi.

"Mesleğimin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılması için kendi oğlum dahil yanımda çalışanlara bu işi öğretiyorum." diyen Saatçi, hedefinin kendisinden sonra da bu mesleğin unutulmaması olduğunu dile getirdi.

Gönülden bağlı olduğu bu işi gücünün yettiği ölçüde yapmaya devam edeceğini ve bu bağlamda usta yetiştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Saatçi, bu tür mesleklerin gönül verilerek ve sanat gibi icra edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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