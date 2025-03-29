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Kerkük'te Bayram Hazırlıkları Hızlandı

Kerkük\'te Bayram Hazırlıkları Hızlandı

Kerkük çarşılarında Ramazan Bayramı için alışveriş hareketliliği artarken, esnaf memnun.

29.03.2025 05:16
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Irak'ın Kerkük kentindeki çarşılar, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında hareketliliğe sahne oluyor.

Kerküklüler, bayram alışverişi için en çok kent merkezindeki Korya, Büyük Pazar, Kudüs Caddesi ve Bağdat Yolu çarşılarını tercih ediyor.

Büyük Pazar Çarşısı'ndan bayram alışverişi yapan Sefa İhsan, her yıl bayram alışverişi için Büyük Pazar çarşısını tercih ettiğini söyledi.

Bu pazarda hem fiyatların uygun olduğunu hem de oldukça çeşitli malzemelerin bulunduğunu aktaran İhsan, bu yıl mallara fazla zam gelmediği için mutlu olduğunu belirtti.

Korya Çarşısı esnafından Cevdet Kasap da özellikle son bir haftadır çarşıda hareketlilik ve yoğunluk yaşandığını anlattı.

Çarşının son bir haftadan beri yoğunluğundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kasap, özellikle gıda ve kıyafet alışverişi yapıldığına dikkati çekti.

Kasap, özellikle kıyafet fiyatlarında indirime gittiklerini bu nedenle satışlarının iyi olduğunu aktardı.

Bağdat Yolu Çarşısı esnafı Hüsnü Faruk da bu bayram satışlarda yoğun hareketlilik yaşandığını ve baharat satışlarının da iyi olduğunu belirtti.

Faruk, bayramda baharat çeşitlerinin en çok tüketilen ürünlerden olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te Bayram Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika

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