Kerry COP31'de fosil yakıt bağımlılığının iklim hedeflerine zarar vereceğini söyledi - Son Dakika
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Kerry COP31'de fosil yakıt bağımlılığının iklim hedeflerine zarar vereceğini söyledi

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Kerry COP31\'de fosil yakıt bağımlılığının iklim hedeflerine zarar vereceğini söyledi
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John Kerry, Antalya'daki COP31'de elektrik talebi artarken üretimde kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara bağlılığın sürmesinin iklim hedeflerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Kerry, fosil yakıt kullanımının okyanuslar üzerinde de ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry, elektrik kullanımının yaygınlaştırılması kadar elektriğin hangi kaynaklardan üretildiğinin de önemli olduğunu belirterek, "Ekonomimizin daha büyük bölümünü elektrikleştirirken, kullandığımız elektriğin temiz olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31'de, Türkiye'nin 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarma hedefi de gündeme geldi. Zirvede konuşan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, elektrikli araçların, ısı pompalarının ve sanayide elektrik kullanımının yaygınlaştırılmasının iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli olduğunu, ancak artan elektrik ihtiyacının fosil yakıtlarla karşılanmasının çevre üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi.

'ELEKTRİK TEMİZ OLMALI'

Elektrik kullanımının artırılmasının tek başına emisyonların azalacağı anlamına gelmediğine dikkati çeken Kerry, elektrik üretiminde kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara bağımlılığın sürmesinin iklim hedeflerini olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Artan enerji ihtiyacının temiz kaynaklardan karşılanması gerektiğini belirten Kerry, fosil yakıt kullanımının okyanuslar üzerinde de ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti. Kerry, okyanusların bu durumun bedelini hem küresel ısınma hem de fosil yakıt arama faaliyetleri nedeniyle ödediğini söyledi.

'AMERİKA HALA BURADA'

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin iklim politikalarına da değinen Kerry, federal yönetimin yaklaşımına rağmen ülkede temiz enerji yatırımlarının sürdüğünü savundu. "Amerika hala burada" diyen Kerry, eyaletlerin, belediyelerin ve özel sektörün iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Teksas'taki rüzgar enerjisi ve elektrik depolama yatırımlarını örnek gösteren Kerry, temiz enerji yatırımlarının hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yönetimindeki eyaletlerde ekonomik avantajları ve istihdama katkıları nedeniyle geliştiğini anlattı.

YENİ ENERJİ YASASI

ABD Senatosu'nda 9 Kasım'da görüşülmesi yönünde önemli bir adım atılan enerji izin reformuna da değinen Kerry, düzenlemenin temiz enerji yatırımları açısından fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti. Senato'da 73'e karşı 25 oyla ilerletilen tasarı, enerji üretim tesisleri ve elektrik iletim hatlarının izin süreçlerinin hızlandırılmasını öngörüyor. Ancak düzenlemenin yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra doğalgaz boru hatları, fosil yakıt santralleri ve madencilik projelerini de kolaylaştırabilecek olması çevre örgütlerinin tepkisine neden oluyor.

2035 HEDEFİ

Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığı kapsamında gündeme getirdiği '35-by-35' girişimiyle, bugün yaklaşık yüzde 20 düzeyinde olan elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor. Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, bu hedefin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmesini savunurken, Afrika ülkeleri elektrik şebekelerindeki altyapı yetersizlikleri ile finansman ve teknoloji ihtiyacına dikkati çekiyor. COP31'deki görüşmelerde elektrikleşme hedefinin ortak sonuç metnine dahil edilip edilmeyeceği de tartışılıyor.

Kaynak: DHA
John KerryAntalyaEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

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