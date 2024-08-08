Keşan\'da aranan şüpheli ormanda yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 6 ayrı suçtan aranan şüpheli, jandarmanın ormandaki barınağa düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyon anları, kamerayla görüntülendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 6 ayrı suçtan 18 yıl 8 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şüphelinin Keşan'a bağlı Yeniceçiftlik köyündeki ormanda saklandığını belirledi. Ekipler, ormandaki barınağa düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Jandarmanın operasyonu ise kamerayla görüntülendi.
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),
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