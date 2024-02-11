Keşan'da Aydınlatma Direği Devrilen Triportör Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Keşan'da Aydınlatma Direği Devrilen Triportör Sürücüsü Yaralandı

Keşan\'da Aydınlatma Direği Devrilen Triportör Sürücüsü Yaralandı

Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen aydınlatma direği yoldan kaldırıldı.

11.02.2024 13:11
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Keşan ilçesinde üzerine aydınlatma direği devrilen triportörün sürücüsü yaralandı.

Büyük Cami Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği triportörün üzerine devrildi.

Yaralanan sürücü B.G, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen aydınlatma direği yoldan kaldırıldı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Rasim Ergene Caddesi'ndeki devriyede şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü S.S'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

S.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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