Keşan'da bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika
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Keşan'da bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı

Keşan\'da bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir araç kiralama ofisine gelen H.İ. ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışmanın ardından H.İ, ayrıldığı iş yerine tabancayla ateş etti. Polis ekipleri, olay yerine gelerek kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

11.02.2024 13:01
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine tabancayla ateş eden kişi tutuklandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati İşler Caddesi'ndeki araç kiralama ofisine gelen H.İ. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.İ, ayrıldığı iş yerine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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