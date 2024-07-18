Keşan'da çıkan anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü - Son Dakika
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Keşan'da çıkan anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 150 dönüm tarım alanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

18.07.2024 22:45
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınırken, 150 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında kırsaldaki Paşayiğit Mahallesi'nde bulunan biçilmiş buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kuvvetli rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle Lalacık köyündeki tarlaya sıçradı. Beyendik beldesi sınırlarına doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Yangın sonucu 150 dönüm tarım alanı zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Keşan\'da çıkan anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşan'da çıkan anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da çıkan anız yangınında 150 dönüm tarım alanı zarar gördü - Son Dakika
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