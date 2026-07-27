Keşan\'da Kaza: Hemşire Erol Denizcan Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün virajı alamayıp takla attığı kazada ameliyat hemşiresi Erol Denizcan (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Erikli Köprüsü mevkisinde virajı alamayan Erol Denizcan yönetimindeki 22 AEK 010 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

Kazada, sürücü Denizcan ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol Denizcan, kurtarılamadı. Denizcan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna konuldu.

TATİL İÇİN AİLESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ

Erol Denizcan'ın tatil için ailesinin yaşadığı Mecidiye köyü sahiline geldiği ve İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat hemşiresi olarak çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.