Keşan\'da rehber öğretmenlere bağımlılıkta tedavi süreçleri ve YEDAM tanıtıldı

Keşan ilçesinde okul rehber öğretmenlerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve bağımlılık tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) iş birliğinde RAM'da bilgilendirme programı düzenlendi.

Programda, Keşan YEDAM'da görevli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, rehber öğretmenlere merkezin hizmetlerini tanıtarak bağımlılıkta tedavi süreçlerini anlattı.