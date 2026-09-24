Keşan'da rehber öğretmenlere bağımlılıkta tedavi süreçleri ve YEDAM tanıtıldı - Son Dakika
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Keşan'da rehber öğretmenlere bağımlılıkta tedavi süreçleri ve YEDAM tanıtıldı

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Keşan\'da rehber öğretmenlere bağımlılıkta tedavi süreçleri ve YEDAM tanıtıldı
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Keşan'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve RAM iş birliğinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Programda Keşan YEDAM'da görevli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, merkezin hizmetlerini tanıtıp bağımlılıkta tedavi süreçlerini anlattı.

Keşan ilçesinde okul rehber öğretmenlerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve bağımlılık tedavi süreçleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) iş birliğinde RAM'da bilgilendirme programı düzenlendi.

Programda, Keşan YEDAM'da görevli klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, rehber öğretmenlere merkezin hizmetlerini tanıtarak bağımlılıkta tedavi süreçlerini anlattı.

Kaynak: AA
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