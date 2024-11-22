Keşan\'da Silahlı Saldırı: Bir Ölü, İki Yaralı

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TUTUKLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu park halindeki otomobile tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Emin Sınır'ın ölümüne, D.K. ve F.D.'nin yaralanmasına neden olan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Abbas Özmercan (38), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan yaralılardan durumu ağır olan D.K., Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne),