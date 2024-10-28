Keşan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde meydana geldi. İ.Y. (37) yönetimindeki 34 PD 471 plakalı otomobil, Millet ve Mustafa Fehmi Kubilay Caddesi kesişiminde E.D. (53) idaresindeki 22 FG 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler İ.Y. ve E.D. ile otomobilde bulunan E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.