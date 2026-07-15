Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı

Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
15.07.2026 09:33
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Keşan'da düzenlenen fuar, tarım ve hayvancılıkta iş birliğini ve yenilikleri destekliyor.

Keşan Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, fuarın tarım ve hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği belirtildi.

Fuarın üreticiler, girişimciler ve firmalar arasındaki iş birliğini güçlendirirken yeni teknolojilerin ve yenilikçi uygulamaların paylaşılmasına da önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Açılışa Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da katıldı.

Büyükgerdelli Köyü Spor Kulübü heyetinden Kaymakam Tutar'a ziyaret

Büyükgerdelli Köyü Spor Kulübü Başkanı Halim Taşkoparan ve beraberindeki heyet, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ziyaretin Kaymakamlık himayelerinde düzenlenen futbol turnuvasına verilen destek dolayısıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Taşkoparan ve beraberindeki heyetin, Kaymakam Tutar'a turnuvaya sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ettiği ifade edildi.

Heyet, Süloğlu Kaymakamı Tutar'ı futbol turnuvasının final müsabakasına davet etti.

Kaynak: AA

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