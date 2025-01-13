KESK Üyeleri, Adalet İçin Eylemde - Son Dakika
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KESK Üyeleri, Adalet İçin Eylemde

KESK Üyeleri, Adalet İçin Eylemde

KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasında vergide adalet, emeklilik ödemeleri ve insanca bir yaşam talep ettiklerini ifade ettiler. Eşit işe eşit ücret ve asgari ücretin yükseltilmesi çağrısında bulundular.

13.01.2025 13:46  Güncelleme: 13:49
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KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

KESK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanarak, 'Vergide adalet istiyoruz', 'Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız', 'Genel grev' ve 'Ek ödemeler emekliliğe yansıtılsın' yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, slogan attı. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, kamu emekçilerinin ülkenin eğitimini, sağlığını, yerel yönetimlerini, altyapısını ve sosyal hizmetlerini omuzlarında taşıyanlar olduğunu söyleyerek, "Yıllardır emeğimizin karşılığını alamıyor, her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük zam politikalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Vergide adaletin sağlandığı, ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı, insanca bir yaşam sürebildiğimiz ve grevli toplu sözleşme hakkımızın tanındığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizleri yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleyen politikalara karşı güçlerimizi birleştiriyor, sesimizi yükseltiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bugün tüm işyerlerimizde iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz. Çünkü geçinemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Karagöz, tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istediklerine dikkat çekerek, "Eşit işe, eşit ücret talep ediyoruz. Bu sefalet zam aldatmacasına karşı, en düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerine yani 79 bin TL'ye çıkarılmasını talep ediyoruz. Başta metropoller olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı, güncel verilere denk düşen kira yardımı talep ediyoruz. Asgari ücretin, insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını talep ediyoruz. İş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasını talep ediyoruz. Kamuda mülakat değil, liyakat, yani kadrolu güvenceli istihdam talep ediyoruz. Seyyanen zamların, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını, insanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK Üyeleri, Adalet İçin Eylemde - Son Dakika

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