Irak'ta İran destekli Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, İran'daki ABD ve İsrail saldırılarına karşı yakında Irak'taki ABD üslerini hedef alacaklarını duyurdu.
Şii milis gruba yakın sosyal medya platformu Telegram hesabından Ketaib Hizbullah Operasyon Komutanlığının açıklaması yayınlandı.
Açıklamada, "Amerikan saldırılarına karşılık olarak yakında ABD üslerine saldırmaya başlayacağız." denildi.???????
Son Dakika › Güncel › Ketaib Hizbullah'tan ABD Üslerine Saldırı Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.