Kıbrıs Barış Harekatı Bayrağı Restorasyona Alındı

KIBRIS Barış Harekatı sırasında Mehmetçiğin kullandığı ve 36 yıldır Aynur Gazcıoğlu'nun sandığında sakladığı Türk bayrağı, restorasyon için Gaziantep'e getirildi. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan, "Enstitü olarak son derece gururluyuz. Böylesi önemli bir emaneti tekrar aslına uygun restore edecek olmak bizler için son derece anlamlı ve önemli. Enstitümüzün vizyonuyla da misyonuyla da doğrudan örtüşüyor. Gerçekten bizler için son derece gurur verici" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan ve çatışmalarda zarar gören Türk bayrağı, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yerleşen Aynur Gazcıoğlu'na Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edildi. Üzerinde yırtık ve delikler bulunan bayrak, Gazcıoğlu'nun Gönyeli'deki evinde 36 yıl boyunca büyük bir titizlikle muhafaza edildi. Tarihi emanet, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gönderilen bayrak, Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı'na getirildi. Uzmanlar tarafından yürütülecek çalışmalarda bayrağın mevcut durumu ayrıntılı olarak incelenecek, gerekli müdahaleler aslına uygun biçimde gerçekleştirilecek. Restorasyon ve konservasyon sürecinin bütün aşamaları belge ve fotoğraflarla kayıt altına alınacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Türk bayrağı yeniden Aynur Gazcıoğlu'na teslim edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanacak.

'ENSTİTÜ OLARAK SON DERECE GURURLUYUZ'

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan, bayrağın bakım ve onarım çalışmalarının enstitülerinde yapılacağı için büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Doğan, restorasyon süreci tamamlandıktan sonra bayrağın tekrar Aynur Gazcıoğlu'na teslim edileceğini söyleyerek, "Öncelikle enstitümüz, yurt dışındaki Türk kültür varlıkları üzerine arkeolojik çalışmalar ve kültürel miras odaklı çalışmalar için kanunla kurulmuş bir enstitü. Bu türden kültürel mirasla ilgili arkeometri laboratuvarımızda ciddi çalışmalarımız var. Bu, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz tarafından Kıbrıs'ta teslim alınarak yine enstitümüz ve bakanlığımız Gaziantep Bölge Laboratuvarı ortaklığında restorasyonu gerçekleştirilecek bir çalışma. Enstitü olarak son derece gururluyuz. Böylesi önemli bir emaneti tekrar aslına uygun restore edecek olmak bizler için son derece anlamlı ve önemli. Enstitümüzün vizyonuyla da misyonuyla da doğrudan örtüşüyor. Gerçekten bizler için son derece gurur verici. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi olmak üzere bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aynur Gazcıoğlu teyzemizden emanet alındı. 36 yıldır muhafaza ediyormuş bu bayrağımızı. Bayrak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın izlerini taşıyor. Gördüğünüz gibi son derece de yıpranmış durumda. Ama Aynur teyzemiz rahat olsun. En güzel şekilde restorasyonu tamamlayıp enstitü olarak kendisine bizzat takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TARİHE DOKUNUYORUZ'

Prof. Dr. Doğan, bayrakta yıpranma payı çok fazla olduğu için restorasyon çalışmalarının ne zaman biteceğini bilemediklerini söyledi. Uzmanların titizlikle çalışacağını vurgulayan Doğan, "Yani bu tip çalışmalarda önce bir ön çalışmanın yapılması gerekiyor. Uzmanlarımız bakacaklar, değerlendirecekler. Gördüğümüz kadarıyla yıpranma çok fazla. Çok kısa bir süre içerisinde bitirilebileceğini düşünmüyoruz, öyle söyleyeyim. Çünkü uzmanların hepsi çok titiz çalışacaklar, titizleniyorlar da. Şu an için ne zaman biteceğine dair öngörü çok zor. Yani bir ön çalışmanın yapılması lazım. Ondan sonra ortalama bir tarih belirlenebilir. Ama net olarak söyleyeyim, kısa sürede tamamlanabilecek bir çalışma değil. Uzmanlarımıza da müdahale edemiyoruz, çok hassaslar. Doğru da yapıyorlar. Çünkü yani nihayetinde bir tarih, tarihe dokunuyorsunuz. Son derece yıpranmış bir eser diyeyim artık, emanet. Üzerine titriyorlar haklı olarak. Biz de anlayışla karşılıyoruz, karşılamak durumundayız. Uzmanlıklarının gereğini yapıyorlar" dedi.