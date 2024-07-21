Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtı Girne'de açıldı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtı Girne'de açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde açıldı. Anıt uçağın açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakan, büyükelçi ve askeri yetkililer katıldı. Törenin ardından anıt uçak alanı ziyaretçiler tarafından gezildi.

21.07.2024 01:10
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Kıbrıs Barış Harekatı'nda 50 yıl önce kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde açılışı yapıldı.

Türk askerinin Kıbrıs'a ilk ayak bastığı yerlerden biri olan Girne, Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenen "anıt uçağın" açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Savunma Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende daha sonra anıtı yapılan uçak hakkında bilgiler verildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda (20 Temmuz 1974) aktif görev alan 54-1903 numaralı F-100 savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterine 1973 yılında girdiği, 1986'da envanterden çıkarılması ile bakımının yapıldığı ve KKTC'ye getirildiği aktarıldı.

Kurdele kesilerek anıt uçağın açılışının yapılmasının ardından, Şehit Pilot Üsteğmen İlker Karter, Şehit Hava Kontrolör Astsubay Başçavuş Sami Emen, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Şehit Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'ın fotoğrafları ve bilgilerinin de yer aldığı anıt uçak alanı ziyaretçiler tarafından gezildi.

Aynı plajda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan bir askeri helikopter ile gemi anıt olarak geçen yıldan beri sergileniyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtı Girne'de açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan F-100 Super Sabre modeli savaş uçağının anıtı Girne'de açıldı - Son Dakika
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