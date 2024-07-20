Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü Mersin'de törenle kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

20.07.2024 13:22
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda harekatın 50. yılına özel hazırlanan video gösterildi.

Programda konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Kıbrıs'ta barışın ve huzurun yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Adada özgürce yaşamalarını aziz şehitlere, kahraman Mehmetçiğe ve mücahitlere borçlu olduklarını dile getiren Mendeli, şöyle devam etti:

"Bizler 11 yıl boyunca, bugün Gazze'de, dün Bosna Hersek'te yaşananlara benzer şekilde etnik temizlik ve soykırıma varan saldırılara hedef olduk. Ancak halkımız direnerek başı dik, alnı açık şekilde mücadele edip Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemiş, bayrağımızı gönderden indirtmemiştir. Türkiye'nin 50 yıl önce Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatı olmuştur. Şu anda, tek eksik kalan şey çözümdür. Çözümsüzlüğün de nedeni elbette ki Rum-Yunan ikilisidir."

Mendeli, KKTC'nin, Türkiye'nin desteğiyle güçlenmeye, Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının "serhat bekçisi" olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bir öğrencinin şiir okuduğu etkinlikte, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bando ekibi konser verdi, Jandarma Komando Birliği personelince harmandalı ve zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Kıbrıs gazileri katıldı.

Kaynak: AA

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