Kıbrıs gazisi Durmuş Yeter Beypazarı\'nda toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Durmuş Yeter'in cenazesi, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprağa verildi.
Yeter'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Uruş Mahallesi mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Yeter'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Beypazarı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Askerlik Şube Başkanı Oğuz Karacabey, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.
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