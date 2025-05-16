Kıbrıs Gazisi Metin Balkır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Metin Balkır'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balkır için Tabakhane Mahallesi Mürsel Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Balkır'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Dereköy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Balkır'ın yakınlarının yanı sıra, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Melih Doğruel, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu katıldı.

Darıca'da özel gereksinimli çocuklar İsrail'i protesto etti

Kocaeli'de özel gereksinimli çocuklar Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etti.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Engelliler Haftası kapsamında Darıca ilçesindeki Millet Bahçesi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli çocuklar İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto etmek için hazırlanan gösteride Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin direnişinin sembolü olan "dabke" dansını sahnelendi.

Etkinliğin sonunda Filistin bayrağının renklerindeki siyah, beyaz ve kırmızı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Darıca Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, gazetecilere, özel çocukların Filistin için hazırladığı gösteriden etkilendiğini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 365 gün boyunca özel bireyler için farkındalık oluşturacak etkinlikler yapılması gerektiğini belirterek, özel bireyler için gayret içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Bıyık, etkinlik sayesinde özel çocuklara karşı farkındalık da oluşturulduğunu dile getirdi.