Kıbrıs Gazisi Nurettin Ala Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Nurettin Ala Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Nurettin Ala Son Yolculuğuna Uğurlandı

71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Nurettin Ala, Kırşehir'de toprağa verildi.

06.05.2025 14:39
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Ankara'da 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Nurettin Ala'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Ankara'da yaşadığı evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Ala'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti Kırşehir Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Ala'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Sıdıklı Küçükboğaz köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, gazinin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Gazisi Nurettin Ala Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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