Kıbrıs Gazisi Osman Kaçaran Rize\'de Defnedildi

Kocaeli'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran'ın (72) cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Kaçaran için İkizdere ilçesindeki Merkez Kubbeli Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaçaran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.