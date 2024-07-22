Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı Yayınlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı" hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen marşı, sosyal medya hesabından paylaştı.