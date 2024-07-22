Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı Yayınlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı Yayınlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından hazırlanan 'Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı' Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan marş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirildi.

22.07.2024 17:35
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı tarafından "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı" hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sözü ve müziği Bando Binbaşı Hakan Özgen'e ait olan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bando Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Programı Korosu tarafından seslendirilen marşı, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Marşı Yayınlandı - Son Dakika

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