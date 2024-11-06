Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. Yılı - Son Dakika
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Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. Yılı

Kıbrıs Türk Kızılayı'nın 50. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı, katılımcılar insani yardımları vurguladı.

06.11.2024 20:46
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Kıbrıs Türk Kızılayın 50. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Anadolu Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yerleşkesi'nde düzenlenen törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve bazı milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Türk Kızılay tarafından kan bağışı otobüsü, Kıbrıs Türk Kızılaya hediye edildi.

Törende bir konuşma yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kendisinin de bir dönem Kızılay'da gönüllü olarak hizmet yürüttüğünü belirterek, kan bağışı otobüsünden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Kızılay'ın kurulduğu günden beri halkın yanında duran ve yaralarına merhem olmaya çalışan bir kuruluş olduğuna dikkati çeken Öztürkler, şunları belirtti:

"Kızılay'ın yürüttüğü insani yardımlar, toplumda dayanışma ruhunu güçlendiriyor. 50 yıl önce büyük bir vizyonla kurulan ve ulvi bir görev anlayışıyla yola çıkan Kıbrıs Türk Kızılayı, bu yolculukta sayısız başarıya imza atmış ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenini kazanmıştır. Ancak hepimizin malumudur ki Kızılay'ın daha yapacak çok işi var."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Kızılayın 50. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Kızılayının KKTC'nin göz bebeği kurumları arasında olduğunu söyleyerek, 6 Şubat'ta 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kızılay gibi kurumların öneminin idrak edildiğini vurguladı.

Serim, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın insanlığa hizmet etmenin yerinin ayrı olduğunu kaydederek, Kızılay çalışan ve gönüllülerini kutladı.

Büyükelçi Serim, Kıbrıs'ta federasyonun bir çözüm olmadığını dile getirerek, uluslararası toplumun KKTC'nin egemen eşit ve eşit uluslararası statüsünü kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Tören, konuşmaların ardından, Kızılay ile ilgili çalışmaların yer aldığı resim sergisinin topluca gezilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

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