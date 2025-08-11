Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu

11.08.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'ten Muharrem Solgun, kick boksta dünya üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

Ortaokulda okuduğu 2012 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün boks takımında spor hayatına başlayan Solgun, 12 yıl boyunca katıldığı müsabakalarda istediği başarıyı elde edemedi.

Boks antrenörünün yönlendirmesiyle 6 ay önce özel bir kulübün kick boks takımına geçiş yapan Solgun, 4 haftalık antrenmanın ardından 14-28 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 54 kiloda "Full Contact" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Solgun, 1-8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Kick boksta kısa sürede başarı sağlayan Solgun, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak"

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan Solgun, AA muhabirine, boksa beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, kısa sürede de takıma uyum sağladığını söyledi.

Boks antrenörü Erdal Karaca ile tanıştığını ve onun verdiği eğitimlerle katıldığı birçok yarışmada dereceler elde ettiğini ancak istediği başarıya ulaşamadığını ifade eden Solgun, antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksa geçiş yaptığını belirtti.

Solgun, kick boks antrenörü Rıdvan Bağçeci ile çalışmaya başladığını anlatarak, "Onun becerileri doğrultusunda bir yol izledik. Kendimize bir yol haritası çizdik. 4 haftalık antrenmanın ardından yarışmalara katıldım, dünya üçüncüsü oldum. Temmuz'da İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikincisi oldum. Kick boksta kısa sürede kendimi geliştirdim. Şu anki hedefim önümüzdeki yıl kick boksta hem Türkiye'de hem de uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak, Avrupa'da başarılı olmak. En büyük hedefim dünya birinciliğini elde etmek." dedi.

Boksa ve kick boksa duyduğu ilginin, çocuk yaşlarda başrolünde Jean-Claude Van Damme'ın oynadığı 1989 yapımı "Kickboxer"ı izlemesiyle başladığını dile getiren Solgun, boksör Sinan Şamil Sam ve Gökhan Saki'nin maçlarını televizyonda izlediğini belirtti.

Solgun, hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Antrenör Rıdvan Bağçeci : "Muharrem'de cevher var"

Kick boks antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Bağçeci ise Muharrem'i gelecek yıl yapılacak yarışmalara hazırladığını söyledi.

Muharrem gibi 20'ye yakın sporcunun gelecek adına umut vadettiğini belirten Bağçeci, bu branşın ilde yavaş yavaş gelişmeye başladığını, belirterek, "Maçlarda derece yapmaya başlayan sporcularımızdan Muharrem Solgun ile üniversitede tanıştık. Daha öncesi boks sporuyla ilgileniyordu. Kick boks ile ilgili kendisine yol gösterdim. Antrenmanda anladım ki Muharrem'de cevher var. Nitekim katıldığı şampiyonada dünya üçüncüsü oldu. İlimizde bu alanda bir ilkti. İlimizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, siirt, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:24
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:33:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.