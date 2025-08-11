Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

Ortaokulda okuduğu 2012 yılında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün boks takımında spor hayatına başlayan Solgun, 12 yıl boyunca katıldığı müsabakalarda istediği başarıyı elde edemedi.

Boks antrenörünün yönlendirmesiyle 6 ay önce özel bir kulübün kick boks takımına geçiş yapan Solgun, 4 haftalık antrenmanın ardından 14-28 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 54 kiloda "Full Contact" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Solgun, 1-8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ise Türkiye ikinciliği elde etti.

Kick boksta kısa sürede başarı sağlayan Solgun, yeni hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak"

Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okuyan Solgun, AA muhabirine, boksa beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını, kısa sürede de takıma uyum sağladığını söyledi.

Boks antrenörü Erdal Karaca ile tanıştığını ve onun verdiği eğitimlerle katıldığı birçok yarışmada dereceler elde ettiğini ancak istediği başarıya ulaşamadığını ifade eden Solgun, antrenörünün yönlendirmesiyle kick boksa geçiş yaptığını belirtti.

Solgun, kick boks antrenörü Rıdvan Bağçeci ile çalışmaya başladığını anlatarak, "Onun becerileri doğrultusunda bir yol izledik. Kendimize bir yol haritası çizdik. 4 haftalık antrenmanın ardından yarışmalara katıldım, dünya üçüncüsü oldum. Temmuz'da İzmir'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda ikincisi oldum. Kick boksta kısa sürede kendimi geliştirdim. Şu anki hedefim önümüzdeki yıl kick boksta hem Türkiye'de hem de uluslararası organizasyonlarda dereceler yapmak, Avrupa'da başarılı olmak. En büyük hedefim dünya birinciliğini elde etmek." dedi.

Boksa ve kick boksa duyduğu ilginin, çocuk yaşlarda başrolünde Jean-Claude Van Damme'ın oynadığı 1989 yapımı "Kickboxer"ı izlemesiyle başladığını dile getiren Solgun, boksör Sinan Şamil Sam ve Gökhan Saki'nin maçlarını televizyonda izlediğini belirtti.

Solgun, hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Antrenör Rıdvan Bağçeci : "Muharrem'de cevher var"

Kick boks antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Rıdvan Bağçeci ise Muharrem'i gelecek yıl yapılacak yarışmalara hazırladığını söyledi.

Muharrem gibi 20'ye yakın sporcunun gelecek adına umut vadettiğini belirten Bağçeci, bu branşın ilde yavaş yavaş gelişmeye başladığını, belirterek, "Maçlarda derece yapmaya başlayan sporcularımızdan Muharrem Solgun ile üniversitede tanıştık. Daha öncesi boks sporuyla ilgileniyordu. Kick boks ile ilgili kendisine yol gösterdim. Antrenmanda anladım ki Muharrem'de cevher var. Nitekim katıldığı şampiyonada dünya üçüncüsü oldu. İlimizde bu alanda bir ilkti. İlimizi gururlandırdı." ifadelerini kullandı.