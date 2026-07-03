Kiev'e Rus Saldırısı: 27 Ölü - Son Dakika
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Kiev'e Rus Saldırısı: 27 Ölü

Kiev\'e Rus Saldırısı: 27 Ölü
03.07.2026 12:15
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti, ağır hasar oluştu.

KİEV, 3 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların ardından başkentin tüm bölgelerinde hasar meydana geldiğini bildirirken, en ağır yıkımın bir apartmanın kısmen çöktüğü Darnytskyi bölgesinde yaşandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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