Kiev\'e Rus Saldırısı: 27 Ölü

KİEV, 3 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılarda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların ardından başkentin tüm bölgelerinde hasar meydana geldiğini bildirirken, en ağır yıkımın bir apartmanın kısmen çöktüğü Darnytskyi bölgesinde yaşandığını söyledi.