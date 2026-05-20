Kiev-İrpin Köprüsü, Savaş Anıtı Olacak
20.05.2026 17:24
Ukrayna, Kiev-İrpin Köprüsü'nü savaş anıtı yapma kararı aldı; yeni köprü 2024'te tamamlanacak.

UKRAYNA-Rusya savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun Kiev'e girmesini engellemek amacıyla Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulan Kiev-İrpin Köprüsü, savaş anıtı olarak varlığını koruyor.

Ukrayna-Rusya savaşının ilk günlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rusların ilerleyişinin durdurulması için patlatılan köprü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında bir grup Türk gazeteci tarafından ziyaret edildi. Ukrayna ordusunun havaya uçurduğu köprünün enkazının hemen bitişiğinde yeni köprünün inşaatı gerçekleştirildi. 2004'ten bu yana Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk firmasının üstlendiği inşaat 2024'te tamamlandı. Patlatılan köprünün kalıntıları savaş anıtı olarak varlığını korurken, bölgede anıt mezar inşa edilecek.

'SAVAŞ MAĞDURLARINI MİSAFİR ETTİK'

İnşaat firmasının Proje Müdürü Onur Ceylan, savaşta şantiyelerin kapılarını Ukrayna halkına açtıklarını belirterek, "Savaşın başladığı şubat ayında hızlı bir tahliye süreci yürüttük ve özellikle Türk personelimizin Türkiye'ye güvenli bir şekilde intikal etmesini sağladık. Her şantiyemizde minimum 200 civarında personel yaşıyordu. Personelimiz tahliye edildikten sonra, evinden edilen savaş mağduru insanları bu şantiyelerde misafir ettik. Sosyal projelerimizi bu yöne kaydırarak ulaşım ve barınma konularında Ukrayna halkına elimizden gelen tüm desteği verdik" diye konuştu.

'KİEV'İN SAVUNMASINDA SON DİRENİŞ NOKTASI'

Kiev-İrpin Köprüsü'nün stratejik önemine dikkat çeken Ceylan, "Bulunduğumuz yer Kiev ile İrpin arasında, İrpin Nehri'nin üzerinden geçen köprü. Burası İrpin'i Kiev'e en ana hattan bağlayan yer. Ruslar savaşın başında Kuzey Belarus üzerinden ülkeye giriş yapmıştı. Arkamızdaki kilisede hala şarapnel izleri duruyor, çevredeki binalar yeni yapılıyor; buralar hep yıkılmıştı. Rusların önünde düz bir arazi vardı ve köprüyü geçselerdi Kiev'e varacaklardı. Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için askeri doktrin gereği bu köprü Ukrayna askerleri tarafından patlatıldı. O dönem arkamızdaki bu noktadan başlayan 30 kilometrelik bir Rus konvoyu vardı. Köprünün havaya uçurulması, Kiev'in savunmasında son direniş noktası oldu" diye konuştu.

'ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ÇÖZDÜK'

Ceylan, inşa sürecine ilişkin, "Şantiyelerimizin hasar aldığı zorlu bir dönemdi. Çalıştığımız yerin hemen arkasındaki ormanlık alan tümüyle mayınlıydı. Her gün mayına basıp patlayan insanların olduğu bir ortamda çalıştık. Ülkede malzeme üretimi tamamen durmuştu. İlk etapta tamamen kendi öz kaynaklarımızı kullandık. Malzemelerin tamamını Ukrayna içinden tedarik etmeyi başardık. Ayrıca askeri araçların şantiyeye gelip personeli askere alma durumu vardı. Bu süreçte Ukrayna Savunma Bakanlığı bir çalışma gerçekleştirerek, bu tür kritik altyapı projelerinde çalışan personelin seferberlik emri ertelendi. Hukuksal süreçler zordu; ancak bir problem yaşamadan süreci yönettik. Gece sokağa çıkma yasakları nedeniyle Türk personeli korumak adına şantiye içinde her türlü sosyal imkanı ve yemeği sağladık. Şirket bünyesinde askere gönüllü giden veya seferberlikle çağrılan Ukraynalı çalışanlarımızdan kayıplarımız oldu. Ancak çok şükür hiçbir Türk vatandaşımızda böyle acı bir durum yaşamadık" ifadelerini kullandı.

Ceylan, devamında şöyle konuştu:

"Patlatılan köprü olduğu gibi bırakılacak ve yanına bir anıt mezarlık yapılarak açık hava müzesine dönüştürülecek. Köprünün imha edildiği esnada bombayı yerleştirirken hayatını kaybeden Ukrayna askeri için de burada bir anıt yapılacak. Şu an bununla ilgili çalışmalar sürüyor."

Kaynak: DHA

