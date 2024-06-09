KİK, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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KİK, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı

KİK, İsrail\'in Nusayrat Mülteci Kampı\'na düzenlediği saldırıyı kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı sivillerin hedef alındığı bir terör suçu olarak nitelendirdi. KİK Genel Sekreteri ve Kuveyt ile Umman yönetimleri de saldırıları kınadı ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

09.06.2024 14:47
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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail'in dün 274 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı "sivillerin hedef alındığı görülmemiş vahşilikte bir terör suçu" olarak niteledi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda 274 Filistinlinin öldüğü, 400'den fazla Filistinlinin yaralandığı İsrail saldırılarına KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile Kuveyt ve Umman yönetimlerinden de tepki geldi.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, yayımladığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, uluslararası topluma "tarihi ve ahlaki sorumluluğunu üstlenmesi ve Filistin halkına yönelik tekrarlanan bu korkunç suçların önüne geçmek için acilen harekete geçmesi" çağrısında bulundu.

Budeyvi, "Bu saldırı, benzeri görülmemiş bir vahşilikte, savunmasız sivillerin hedef alındığı çirkin bir terör suçudur." ifadesini kullandı.

Kuveyt ve Umman "vahşi" saldırıları kınadı

Kuveyt ve Umman yönetimleri de İsrail ordusunun dün Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere yönelik "vahşi" saldırılarını kınadığını duyurdu

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği "çirkin" saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku apaçık ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in "vahşi" saldırılarının son bulması için harekete geçmesi gerektiği kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırılarına tepki gösterildi.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik sistematik saldırılarının kınandığı açıklamada, "Uluslararası toplum; insanlığa karşı işlenen suçlara son vermek, sivilleri korumak ve İsrail işgal devletine işlediği suçların sorumluluğunu yüklemek için acilen harekete geçmeli." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, 400'den fazla Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Körfez İşbirliği Konseyi, Filistin, Kuveyt, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİK, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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