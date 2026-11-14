KİK, Körfez ülkelerine yönelik 7 binden fazla İran saldırısının durdurulmasını istedi - Son Dakika
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KİK, Körfez ülkelerine yönelik 7 binden fazla İran saldırısının durdurulmasını istedi

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KİK Genel Sekreteri Budeyvi, BMGK oturumunda üye ülkelerin 28 Şubat'tan bu yana İran'dan 7 binden fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını söyledi. Uluslararası topluma durdurma çağrısı yapan Budeyvi, saldırıların can kaybına ve altyapıda ciddi hasara yol açtığını belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), üye ülkelerin 28 Şubat'tan bu yana İran'dan yapılan 7 binden fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığını belirterek uluslararası topluma saldırıların durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

KİK Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Körfez'deki durumu ele almak üzere dün akşam New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği oturumda konuya dair bilgi verdi.

KİK'ten yapılan açıklamaya göre Budeyvi, uluslararası toplumdan İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının durdurulmasını sağlayacak adımlar atmasını ve bu ülkelerin güvenliklerini ilgilendiren her türlü düzenlemeye dahil edilmesini istedi.

Budeyvi, KİK ülkelerinin krizlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu, İran ile egemenliğe saygı, iyi komşuluk ilişkileri ve iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı ilişkiler kurmayı önemsediklerini belirtti.

İran ile yapılacak herhangi bir mutabakatın KİK ülkelerinin güvenlik kaygılarını gidermesi gerektiğini vurgulayan Budeyvi, bu kapsamda İran'ın nükleer programı, balistik füzeleri, insansız hava araçları ve vekil güçlere verdiği desteğin ele alınmasını, KİK ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarını ilgilendiren tüm müzakere ve düzenlemelere katılmasını istedi.

KİK ülkelerinin güvenliklerine, egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine yönelik her türlü ihlali reddettiğini belirten Budeyvi, söz konusu saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Budeyvi, 28 Şubat'tan bu yana Körfez ülkelerinin İran'ın düzenlediği 7 binden fazla füze ve İHA saldırısının hedefi olduğunu belirterek bunların havaalanlarını, limanları, enerji ve elektrik tesislerini, su arıtma tesislerini, yerleşim bölgelerini ve sivil altyapıyı hedef aldığını aktardı.

Saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu, altyapıda ciddi hasar meydana geldiğini ve Basra Körfezi'ndeki deniz çevresinin de ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Budeyvi, saldırılardan ve bunların sonuçlarından tamamen İran'ı sorumlu tuttu.

KİK ülkelerinin bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için yoğun diplomatik çaba gösterdiğini belirten Budeyvi, uluslararası topluma İran destekli Husilere silah tedarikinin yasaklanmasının uygulanması ve grubun terör örgütü olarak sınıflandırılması çağrısında bulundu.

Uluslararası deniş ulaşımı da olumsuz etkileniyor

İran saldırıları ve Husilerin tehditlerinin uluslararası deniz ulaşım yollarını da etkilediğine dikkati çeken Budeyvi, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarının ticaret ve enerji tedariki açısından hayati öneme sahip olduğunu, bu güzergahların güvenliğinin bölge sınırlarını aşan ortak bir uluslararası çıkar olduğunu vurguladı.

KİK'in Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri, petrol ve doğal gaz tankerlerini hedef alan ve bazı denizcilerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları kınadığını aktaran Budeyvi, boğazın kapatılmasına, deniz trafiğinin engellenmesine veya yasa dışı geçiş kısıtlamaları ve ücretleri uygulanmasına karşı olduklarını ifade etti.

KİK ayrıca Husilerin Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarını da kınadı.

Dünya ekonomilerinin birbirine bağlı olduğuna işaret eden Budeyvi, bir deniz güzergahındaki ulaşımın aksamasının farklı kıtalardaki fabrikaları, şirketleri ve tüketicileri etkilediğini, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksamasının ekonomik boyutun ötesine geçerek ciddi insani sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Budeyvi, BMGK ve uluslararası topluma Körfez ülkeleri ile Ürdün'e yönelik İran saldırılarının, Husilerin Suudi Arabistan ve ticari gemilere yönelik saldırılarının derhal ve koşulsuz durdurulması, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve İran'ın neden olduğu zararları tazmin etmeye zorlanması çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a saldırılar başlatmış, nisan ayında ateşkes sağlanmıştı.

Washington ile Tahran arasında temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin aksaması da tedarik zincirlerini olumsuz etkilerken savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Husilerin temmuz ayından bu yana Suudi Arabistan'daki sivil havaalanları ve enerji üretim tesislerinin de aralarında bulunduğu noktalara yönelik füze ve İHA saldırıları artmıştı.

Kaynak: AA
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