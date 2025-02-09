KİK'ten Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
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KİK'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

KİK, Netanyahu'nun Filistin devletini Suudi Arabistan'da kurma önerisine sert kınama yaptı.

09.02.2025 15:18
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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını "tehlikeli ve sorumsuzca" nitelendirerek, en sert ifadelerle kınadıklarını belirtti.

Budeyvi, söz konusu açıklamanın, işgalci İsrail güçlerinin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ilkelerine, anlaşmalarına ve devletlerin egemenliğine yönelik saygısız yaklaşımının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan ve KİK üyesi ülkelerin Filistin halkının meşru haklarını geri kazanmasını destekleyen kararlı ve tutarlı tutumunun altını çizen KİK Genel Sekreteri Budeyvi, söz konusu ülkelerin bölgesel ve uluslararası forumlarda Filistin davasını, iki devletli çözümün gerekliliğini ve 1967'den bu yana işgal altındaki tüm Filistin toprakları üzerinde Filistin halkının egemenliğini desteklediğini vurguladı.

Budeyvi, KİK'in, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve Arap Barış Girişimi ve uluslararası meşru kararlar uyarınca mültecilerin geri dönüşünün sağlanmasını desteklemek için gösterdikleri büyük ve değerli çabalara dikkati çekti.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, uluslararası topluma, bölgenin ve tüm dünyanın güvenliğine ve istikrarına yönelik tehdit ve tehlike oluşturan İsrail'in bu saldırgan açıklamalarına karşı ciddi ve kararlı bir duruş sergileme çağrısını bir kez daha yineledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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