Kılıçdaroğlu, Adalar'da 5 oyla seçilen başkanvekili için 'sandık çiğnendi' dedi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Adalar'da 5 oyla seçilen başkanvekili için 'sandık çiğnendi' dedi

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Kılıçdaroğlu, Adalar\'da 5 oyla seçilen başkanvekili için \'sandık çiğnendi\' dedi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye Başkanvekilliğine AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz'ın seçilmesine ilişkin, 'Adalar'da sandık çiğnendi' dedi. Seçimin son turunda AK Parti adayı Türkyılmaz, kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkanvekili seçildi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye Başkanvekilliğine AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz'ın seçilmesine ilişkin, "Adalar'da sandık çiğnendi" dedi.

Adalar Belediye Başkanvekilliği seçiminin son turunda AK Parti adayı Kemal Türkyılmaz, kullanılan 5 oyun tamamını alarak başkanvekili seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Esas tek parti zihniyeti budur. Adalar'da sandık çiğnendi.

31 Mart 2024'te Adalar halkı CHP'yi yüzde 55,49 oyla başkan seçti. Mecliste 12 sandalyenin 10'unu CHP aldı. AK Parti yüzde 22,85'te kaldı. Üyeleri görevden aldınız. İtirazları yok saydınız. 5 oyla kendi adayınızı başkanvekili yaptınız. Yüzde 55 oy alan belediyeyi, yüzde 23 oy alamayan partiye verdiniz.

Yıllarca CHP'ye 'tek parti' dediniz. Tek parti budur: Sandıkta alamadığınızı, sandığın oluşturduğu çoğunluğu fiilen etkisizleştirerek almak.

Bu bir belediye kavgası değildir. 31 Mart'ta Adalar halkının oluşturduğu belediye meclisi çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Milletin sandıkta oluşturduğu bu çoğunluk; belediye meclis üyeleri üzerinde baskı kurularak, tehdit ve siyasi zorlamayla iradeleri yönlendirilerek değiştirilemez. Meclis üyelerinin iradesini baskı altına alarak sandığın ortaya çıkardığı siyasi çoğunluğu tersine çeviremezsiniz. Bu, millet iradesini yok saymaktır. Cumhuriyet Halk Partisi buna izin vermeyecek.

AK Parti'ye açıkça söylüyoruz: Aklınızdan bile geçirmeyin. Demokratik meşruiyetin yegane kaynağı seçimdir. Seçim sonuçlarını tanımayan bir iktidar anlayışı, yerel yönetimleri değil, anayasal düzeni hedef alır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Adalar Belediyesi de milletin emanetidir. Bu emanet, sandık dışında oluşan süreçler üzerinden el değiştiremez.

Görevden uzaklaştırmaların ardından ortaya çıkan tablo, halk iradesini ortadan kaldıramaz. Belediye meclis üyelerinin iradesi üzerinde kurulacak hiçbir baskı, sandığın yerine geçemez.

Cumhuriyet Halk Partisi, milletin iradesinin korunmasını siyasi bir tercih değil, anayasal bir yükümlülük sayar. Bu yükümlülük yerine getirilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hükmü açıktır: 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bu ilke hiçbir siyasi hesabın gerisine itilemez. Milletin sandıkta verdiği karar, masa başında değiştirilemez. Halkın iradesini yok sayanlar bilsin ki son sözü yine millet söyleyecek, hesabı da sandıkta soracaktır."

Kaynak: ANKA
Kemal KılıçdaroğluPolitikaAK PartiAdalarGüncelSon Dakika

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