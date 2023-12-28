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Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ın tahliyesini destekliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın çağrısını destekleyerek, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilerek Meclis görevine başlaması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Can Atalay\'ın tahliyesini destekliyor
28.12.2023 - 00:24,
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın haklı çağrısını destekliyorum. Milletimizin helal oyları ile seçilen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın aylardır süren tutsaklığı artık son bulmalı. Bugünden tezi yok Sayın Atalay tahliye edilmeli ve Meclis'teki görevine başlamalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Can Atalay dosyasında karar verene kadar Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın eylem çağrısı yaptığı paylaşımı alıntılayarak sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın haklı çağrısını destekliyorum. Milletimizin helal oyları ile seçilen Hatay Milletvekili Can Atalay'ın aylardır süren tutsaklığı artık son bulmalı. Bugünden tezi yok Sayın Atalay tahliye edilmeli ve Meclis'teki görevine başlamalıdır."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Şerafettin Can Atalay, Erkan Baş, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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